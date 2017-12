Ratgeber

Skurriles zum Ende des Jahres

Es hat sich zu dieser RATGEBER-Kolumne die langjährige Tradition gebildet, dass wir in der letzten Ausgabe des Jahres, jene Anfragen an den RATGEBER publizieren, auf die wir echt keine Antwort wussten. Anstelle langer Erklärungen, lesen Sie, was das.. weiterlesen